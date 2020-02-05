Высокий суд Лондона разрешил охоту за собственностью коррупционеров из других стран

Решение Высокого суда Лондона по делу жены госбанкира из Азербайджана позволит полиции эффективнее бороться с легализацией незаконно полученных средств через покупку недвижимости. Среди тех, на кого обратят внимание правоохранительные органы, будут и граждане России, сообщает BBC.

Несколько лет назад у британской полиции появилась возможность получить ордер, обязывающий человека с активами на сумму от £50 тыс. доказать законное происхождение истраченных на них денег. Но в полную силу новация не могла работать, так как первый же выписанный в 2018 году такой ордер попытались оспорить.

Предписание было выдано Замире Гаджиевой, супруге осужденного за хищения бывшего главы Международного банка Азербайджана. Она жила на широкую ногу и приобрела дом в фешенебельном районе Лондона и поместье с гольф-полем в провинции, не имея дохода. Гаджиева оспаривала ордер в суде дважды, но в итоге проиграла. Верховный суд не дал ей разрешение продолжать спор, а Высокий суд отклонил апелляцию.

Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить объяснение своего богатства. Если она не сделает этого, имущество будет конфисковано и продано с молотка, а средства передадут в казну Великобритании. Если доказательства законности будут предоставлены, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сможет изучать их в течение 60 дней, а потом решит — закрыть дело или требовать конфискации.

Аналогичный ордер могут получить с санкции Высокого суда две категории лиц: приехавшие из-за пределов Европы политически активные люди и подозреваемые в тяжких преступлениях с любым гражданством. Скоро до суда должны дойти еще три дела, а Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании обещало выписать ордера людям из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России.