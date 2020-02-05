За находящимися в тюменском карантине установили видеоконтроль

В санатории «Градостроитель» под Тюменью, где размещают на время карантина приехавших из Китая россиян, за один день смонтировали систему видеонаблюдения. Больше 60 камер общей стоимостью 500 тыс. руб. местному оператору связи поставила екатеринбургская IT-компания, сообщает E1.RU.

В 9 утра вторника представитель оператора был в Екатеринбурге, а в 10 часов отправился в Тюмень. Утром в среду, 5 февраля, вся система была уже смонтирована. Обычно это занимает 3–4 дня.

Система видеонаблюдения установлена по внешнему периметру санатория и по внутреннему — в коридорах, холлах, комнате отдыха.

Эвакуированных поместили в отдельные номера, им запрещено контактировать между собой. Исключение сделано для семей, их разместили вместе.

