Бывший фигурант «московского дела» требует более 1 млн компенсации за незаконное преследование

Иск о реабилитации экс-фигуранта «московского дела» Владислава Барабанова подан в Тверской районный суд Москвы. В качестве компенсации за незаконное преследование Барабанов требует 1 млн 212 тыс. 318 руб., сообщает «ОВД-Инфо».

В иске говорится, что некурящему вегетарианцу Барабанову пришлось месяц находиться в СИЗО в одной камере с курящими людьми без соответствующего питания, а условия в изоляторе не были удовлетворительными.

Владислава Барабанова обвиняли в участии в массовых беспорядках 27 июля. В начале сентября дело в отношении него и еще четырех фигурантов было прекращено. Экс-обвиняемые Сергей Абаничев, Алексей Миняйло и Даниил Конон также подали иски о реабилитации.