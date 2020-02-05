Кирилл Мартынов: Авторитаризм и эпидемия

Когда китайские власти ввели карантин в 11-миллионном городе, было много восторгов по поводу преимуществ диктатуры. Можно не волноваться по поводу прав граждан и спасти всех от вируса при помощи армии на изи.

Потом выяснилось, что эпидемия бьет по китайской экономике: темпы ее роста замедляются, цены на нефть и промышленные компоненты из-за снижения спроса в Китае идут вниз. В восточных регионах России начались проблемы с поставками овощей, под угрозой поставщики электроники и так далее.

Главная причина экономической нестабильности, которая в конечном счете ударит не только по Китаю, но и по всему миру, состоит в том, что никто не верит китайскому правительству. По интернету ходят панические слухи о тысячах умирающих в Ухане, на российской границе люди отказываются работать с товарами из Китая, предполагая, что они на самом деле могут быть инфицированы. На каждом уровне люди перестраховываются, в итоге цены идут вверх, а отрасли вниз.

Диктатура предположительно прекрасно справляется с карантином, который в данном случае может рассматриваться в качестве разновидности карательной армейской операции, но у нее нет ни единого способа заставить людей доверять себе. Частным случаем того факта, что в Китае не соблюдаются права человека, становится отсутствие в стране свободной прессы, это значит, что контролировать и расследовать действия властей некому — у граждан нет доступа к независимым и авторитетным источникам информации.

Про это все знают, и поэтому на всякий случай предполагают, что власти Пекина врут. Что в свою очередь дает простор для любых самых смелых предположений о том, как надо себя вести в нынешней ситуации.

И я как-то не уверен, что в этом контексте диктатура такой уж хороший способ бороться с эпидемиями. Фактически сейчас «китайская модель», при которой экономический рост сочетается с цензурой и авторитаризмом, несет крупнейшие за последние десятилетия потери.

Источник