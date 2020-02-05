Экспертный совет при пермском омбудсмене раскритиковал поправки в Конституцию

Новеллы законопроекта о поправках в Конституцию «могут иметь... позитивное влияние на социально-экономическое и общественно-политическое развитие России», но «отдельные предложения содержат риски снижения конституционных гарантий обеспечения и защиты прав человека». Такое заключение дал экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в Пермском крае Павле Микове, сообщается на сайте регионального омбудсмена.

Положительно были отмечены поправки в статью 75 Конституции о том, что Россия является социальным государством и закрепление норм о минимальном размере оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексации социальных пособий, пенсий и других выплат.

«Вместе с тем, внесение данных поправок в «одном пакете» с поправками, изменяющими конструкцию системы государственного управления в Российской Федерации, нецелесообразно. Данные поправки предлагаем вынести на голосование в отдельном законопроекте», — говорится в заключении.

Эксперты считают спорной поправку в 79 статью Конституции, касающуюся того, что РФ может не выполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Конституции (решать этот вопрос должен Конституционный суд). «Неопределенность предлагаемой редакции статьи 79 Конституции, возможность субъективной оценки судьями Конституционного суда Российской Федерации <...> несут риски снижения гарантий защиты прав человека в межгосударственных органах, участницей которых является Российская Федерация. В частности, возникает риск возможности неисполнения решений Европейского суда по правам человека», — говорится в заключении.

Поправка в часть 3 статьи 132 Конституции о том, что «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти» противоречит Европейской Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 года, рекомендациям Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 2004 года и рекомендациям Парламентской Ассамблеи Совета Европы (2002).

«Предложенная поправка сужает действующие конституционные гарантии прав местного населения на участие в решении вопросов местного значения, создает предпосылки для снижения гарантий в формировании представительных органов местного самоуправления и выборов руководителей органов местного самоуправления, снижает гарантии независимости органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения», — отмечают в экспертном совете.

В финале авторы говорят о том, что всенародное голосование не отменяет необходимость созыва Конституционного собрания, так как «фактически изменяются защищенные статьи Конституции, хотя поправки вносятся в иные статьи».

Заключение омбудсмен Пермского края Павел Миков направил в качестве предложений в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию.