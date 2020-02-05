ООН: наступление в Идлибе вызвало исход полумиллиона беженцев

Наступление армии Башара Асада при поддержке России в районе Идлиб в Сирии вызвало одну из самых массовых волн беженцев за всю историю девятилетней войны. С 1 декабря территорию были вынуждены покинуть порядка 520 тыс. человек, при этом 80% из них — женщины и дети. Об этом заявил представитель отделения ООН по координации гуманитарной деятельности Дэвид Свонсон, пишет The Guardian.

Всего с 2011 года более чем половине всех жителей 20-миллионной Сирии пришлось покидать свои дома в результате военных действий.

«Это последнее перемещение усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию», — сказал Свонсон, отмечая, что ООН тревожит тяжелое положение более трех миллионов человек, проживающих в провинции Идлиб и прилегающих районах, так как примерно половина из них ранее бежала туда от насилия из других районов Сирии.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «прекращению военных действий». А эксперты ООН заявили 4 февраля, что за последними атаками могут стоять военные преступления. Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике привела сообщения о «нападениях на гражданскую инфраструктуру, включая школы, рынки и медицинские учреждения» за последние две недели. «Преднамеренное и систематическое нападение на больницы осуществляется по схеме, уже задокументированной комиссией, и может быть приравнено к военным преступлениям», — говорится в заявлении.

Турция сообщает, что в результате обстрела со стороны правительственных войск Сирии их позиций в Идлибе погибли по меньшей мере пять турецких солдат. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате ответного огня из Турции погибли не менее 13 сирийских военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник сказал российскому коллеге Владимиру Путину, что Анкара будет «твердо» реагировать на любую новую сирийскую атаку. Турция, в которой уже находится более трех миллионов беженцев из Сирии, стремится остановить очередную волну.