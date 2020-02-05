Второй борт из Уханя прибыл в Тюмень

Второй военный самолет доставил из китайского города Ухань 64 человека, эвакуированных в связи со вспышкой нового коронавируса. Заболевших среди них нет, сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс». Ранее сегодня в Тюмень прибыл борт, на котором доставили первые 80 человек.

Вот так выглядела эвакуация россиян и граждан других стран военным бортом Ил-76 из Уханя в Тюмень сегодня.

Пишут, что было очень холодно, а внутри стояла палатка с пустым ведром. Вместо туалета.

А могли бы для комфорта скрепный «Скворечник» оборудовать.)) pic.twitter.com/NjVZo8oET3 — Krychek (@Krychek5) February 5, 2020

Все прибывшие (граждане России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины) будут доставлены в санаторий в 30 км от Тюмени для прохождения карантина. Вокруг центра выстроено два периметра ограждения, территория находится под охраной Росгвардии.

Город Ухань стал эпицентром распространения нового китайского коронавируса, которым заболели уже более 24 тыс. человек, скончались 490 человек.