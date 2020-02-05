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Второй борт из Уханя прибыл в Тюмень

05.02.2020

Второй военный самолет доставил из китайского города Ухань 64 человека, эвакуированных в связи со вспышкой нового коронавируса. Заболевших среди них нет, сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс». Ранее сегодня в Тюмень прибыл борт, на котором доставили первые 80 человек.

Все прибывшие (граждане России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины) будут доставлены в санаторий в 30 км от Тюмени для прохождения карантина. Вокруг центра выстроено два периметра ограждения, территория находится под охраной Росгвардии.

Город Ухань стал эпицентром распространения нового китайского коронавируса, которым заболели уже более 24 тыс. человек, скончались 490 человек.

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