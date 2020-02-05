Юлия Галямина: Занавес приподнят

Занавес приподнят. Теперь мы знаем, в чем хитрость плана. План действительно покажется хитрым человеку, не погружённому в особенности местного самоуправления. Так что спешу рассказать вам, в чем суть.

«Единая Россия» начала эксперимент по «расширению» полномочий местного самоуправления с Москвы. На сайте партии появилась форма записи предложений муниципальных депутатов. Конечно, у московских муниципальных округов полномочий и бюджетов меньше, чем во всей другой России. Однако то, что планирует сделать ЕР, ситуацию не улучшит, а только усугубит.

Местное самоуправление в Москве регламентируется двумя законами: 56 и 39. С виду, для обычного человека, принципиального отличия в них нет. То есть написано там разное, закреплены разные положения — это понятно. Куда менее понятно, что говорят они о разном. Ниже я объясню, в чем же разница.

В 56 законе Москвы прописаны собственные полномочия местного самоуправления. Этих полномочий крайне мало, и соответственно мало бюджета. И связаны они в основном с обеспечением работы собственного аппарата. Закон Москвы номер 39 говорит о полномочиях, которые муниципальным округам передало государство (предварительно отобрав, естественно).

В чем разница? Разница в том, что первые полномочия — действительно полномочия, которые дают муниципальным советам автономные права, бюджеты, а вместе с ними и ответственность за то, чтобы делать жизнь людей удобнее. Переданные же полномочия — просто исполнительские. Никакой автономии, самостоятельности: делай от сих до сих, а потом мы с вас спросим (это в лучшем случае). Или имитируй бурную деятельность (что ещё хуже).

Несколько примеров из 39 закона. Возьмем благоустройство парков: нам дают согласовывать адресный перечень парков на благоустройство, и только тех, которые находятся в ведении департамента ЖКХ или префектур. Но и только. А вот уже как это благоустройство будет проходить, по какому проекту, кто будет подрядчиком, итоговая приемка — это все без нас. А если парк подведомственен, например, департаменту культуры (как, скажем, наши Дубки), мы даже включение в список на благоустройство не можем согласовать. Будь он трижды в нашем округе — его судьба нам неподвластна.

Стоит ли говорить, что «расширять полномочия» единороссы собрались именно в рамках 39 закона Москвы, который оставляет решения госсчиновникам, но спрашивать при этом можно будет с депутатов, ведь до чиновников не дотянешься, а депутаты вот они тут, под боком. То есть они собираются делать из мундепов стрелочников без возможности повлиять на реальные решения, без самостоятельности, без бюджета, без всей возможности принимать решения и брать на себя ответственность.

Похоже, что такое «расширение», которое полностью противоречит Хартии местного самоуправления, ждёт нас по всей стране. Отдавать реальные полномочия, за которыми должны следовать реальные деньги, никто не собирается.

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