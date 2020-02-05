Иван Голунов об извинениях прокуратуры

Если вы забыли что-то сделать. Это стало публично известно. Начальник орет и требует срочно все исправить.

Самое дурацкое, что можно сделать в этот момент, это отправить пресс-релиз, что принесли извинения, когда самого действия не совершили.

Ах, отправили по «Почте России?» Ну, клево вам! Какая у меня должна быть реакция, когда звонят журналисты и спрашивают меня, удовлетворен ли я извинениями?

А все могло бы быть иначе. Ловите стажера, он, стараясь говорить очень официально, звонит мне, я слушаю его две минуты, а потом вы нажимаете кнопку «отправить». И все довольны.

Очень похоже на поведение следователя УВД по ЗАО Игоря Лопатина, который передавая материалы уголовного дела в ГСУ по Москве, понимает, что забыл официально уведомить меня о возбуждении уголовного дела и сейчас ему влетит, идет в соседний кабинет, печатает письмо и отправляет его задним числом.

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