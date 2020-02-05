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На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий

05.02.2020

В соответствии с поручением президента Украины Владимира Зеленского создается министерство по вопросам оккупированных территорий, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами», — сказал он.

С апреля 2014 года на юго-востоке Украины часть территорий находится под контролем самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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