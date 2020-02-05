Суд в Петербурге признал, что районный избирком работал на «Единую Россию»

Избирательная комиссия муниципального района «Черная речка» в Петербурге действовала в интересах партии «Единая Россия», счел Приморский районный суд города. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на экс-кандидата в муниципальные депутаты Павла Чупрунова.

Суд пришел к выводу, что комиссия незаконно отстранила от участия в выборах кандидатов от «Справедливой России», и голосование происходило на «безальтернативной основе». Единственными зарегистрированными кандидатами стали 20 членов «Единой России».

«Фактически ИКМО «Черная речка» совершила незаконные действия, бездействия, принимала незаконные решения, имеющие своей целью избрание конкретной группы депутатов», — говорится в решении суда.

Осенью 2019 года муниципальные выборы в Петербурге прошли с многочисленными нарушениями. Кандидаты в депутаты не могли подать документы из-за искусственных очередей и препятствий со стороны избирательных комиссий, которые не регистрировали кандидатов, несмотря на решения суда.