Эвакуированные из Уханя прибыли в Тюмень

Первая группа из 80 россиян, эвакуированных из китайского Уханя в Тюмень. Их доставили военно-транспортным самолетом Ил-76МД, передает «Интерфакс». Заболевших среди них нет, уточняют в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса. Всего двумя самолетами из Уханя должны вывезти 144 человека. Прибытие второго самолета также ожидается в среду.

Эвакуируемые из Китая будут находиться на карантине в санатории в 30 км от Тюмени.

По оценке посольства России, в провинции Хубэй находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183, передает ТАСС. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, среди эвакуируемых кроме россиян граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.