Двое россиян находятся на стоящем в карантине из-за коронавируса лайнере в Японии

Два россиянина находятся на круизном лайнере Diamond Princess, среди пассажиров которого обнаружены больные коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Токио. Судно находится на карантине рядом с японской Йокогамой, чтобы предотвратить распространение болезни.

C лайнера в больницы эвакуировали 10 человек с подтвержденным заболеванием. Всего на борту Diamond Princess находится около 3700 человек.

Лайнер попал в карантин после того, как у 80-летнего пассажира, сошедшего в Гонконге, был выявлен уханьский коронавирус. По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, из всех пассажиров и членов экипажа тесный контакт с заболевшим имели 273 человека, пишет The Japan Times. Эти люди прошли тестирование в первую очередь. По 31 из них уже получены результаты, были выявлены 10 инфицированных в возрасте от 50 до 80 лет, они отправлены в больницу. Ни у одного из них нет серьезных симптомов. Однако всем остальным пассажирам и экипажу (среди которых есть представитель 56 стран) необходимо пробыть на лайнере две недели. Судно сможет пополнить запасы продовольствия и других необходимых материалов.