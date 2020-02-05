Напавшего на главу ЦИК направили на принудительное лечение

Суд направил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, который в сентябре 2019 года проник в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«Карабалаев был застигнут Эллой Памфиловой, которая оказала ему активное сопротивление, после чего нападавший скрылся с места преступления. Согласно заключению комиссии экспертов Карабалаев страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении СК.

На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

В сентябре МВД сообщало, что неизвестный ночью проник в дом главы Центризбиркома, ударил Памфилову электрошокером и скрылся.