Пентагон: убийство аль-Багдади не ухудшило положение террористов

Убийство лидера запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади не привело к немедленному ухудшению ситуации и к изменениям в ее структуре. Об этом сообщает ABC со ссылкой на представленные в отчете Пентагона данные Разведывательного управления Министерства обороны США и Центрального командования Вооруженных сил США.

В Сирии по-прежнему присутствуют боевики террористической организации на большей части сельской местности, также работают подпольные городские сети. При этом структура управления ИГИЛ* остается неповрежденной, несмотря на смену лидера после убийства 26 октября американскими военными аль-Багдади. Атаки боевиков сейчас нацелены в основном на местные органы власти и курдские силы в Ираке и Сирии, заявляют американские чиновники.

Анализ Минфина США, включенный в отчет Пентагона, говорит, что ИГИЛ* «продолжает генерировать доход с помощью контрабанды нефти в северо-восточной Сирии». Однако эти доходы невелики по сравнению с другими источниками: похищением людей с целью выкупа, вымогательством, мародерством и использованием подставных компаний. Террористическая организация все еще имеет доступ к финансовым резервам в сотни миллионов долларов, даже тогда, когда ей приходится восстанавливать значительно сокращенные сети по сбору средств.

«ИГИЛ* в основном использует курьеров по перевозке наличных, и компании, занимающиеся денежными услугами, для перемещения средств внутри и из Сирии и Ирака», — отмечается в докладе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.