К выборам в Госдуму могут появиться 40 новых партий

За последний год Минюст зарегистрировал информацию о 39 оргкомитетах новых партий. Об этом пишут «Ведомости». По закону оргкомитет в течение года должен подготовить и провести учредительный съезд, после чего у партии есть полгода на регистрацию отделений не менее чем в 43 регионах. Тогда она получает госрегистрацию и право участия в выборах.

Среди потенциальных партий есть «Благо народу», Партия народа, «Мы из народа», «Новые левые», Объединенная коммунистическая партия, Революционная рабочая партия, Социально-консервативная, Консервативная и Консервативно-республиканская партии. Кроме того, в списке есть партии «СтопЖКХ», «Право на оружие», «Сильные люди».

Планы некоторых новых партийцев попасть на региональные выборы уже в 2020 году выглядят самонадеянно, считает политолог Александр Кынев: «Это означает, что к началу июня им уже надо зарегистрировать все отделения. Это можно сделать только при прямой административной поддержке, указании помогать партии. Это и будет тестом: если кто-то ускоренно пройдет регистрацию, то, значит, это сделано при патронаже со стороны власти». Пока же это все выглядит как попытка карнавала, чтобы максимально раздробить протестные голоса и создать информационный шум, говорит эксперт.

Ранее о создании своих политических проектов объявили писатель Захар Прилепин, экс-депутат Госдумы от фракции ЛДПР Роман Худяков, экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров («Партия прямой демократии»), основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев, политики и активисты из ряда регионов («Федеративная партия»), а также председатель оргкомитета партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов, который пригласил к сотрудничеству художника Васю Ложкина.