РБК: Ольга Голодец уходит в Сбербанк

Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк, она будет курировать социальные и медицинские проекты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Сбербанк развивает ряд социальных проектов и сервис DocDoc — маркетплейс медицинских продуктов и услуг, который позволяет записываться на прием к врачу и получать дистанционные медуслуги. В сфере медицины у банка есть подразделение SberHealth, которое займется ДНК-тестами, онлайн-продажами медицинских услуг, а также проектами в области медицинских информационных систем.



Голодец с 2002 по 2008 год была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании «Норникель», позднее возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие». В 2010 году она стала заместителем мэра Москвы по вопросам образования и здравоохранения. В мае 2012 года — назначена вице-премьером правительства России, курирующим вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав правительства Дмитрия Медведева, сохранив пост вице-премьера, но перестала отвечать за социальный блок.