Буттиджич лидирует по первым результатам кокусов демократов в Айове

38-летний Пит Буттиджич обошел Берни Сандерса и Джо Байдена, согласно первым данным кокусов в Айове — внутрипартийного голосования для определения кандидата на пост президента США на выборы 2020 года, сообщает Reuters.

После продолжительной задержки демократы обнародовали данные с 62% участков. Бывший мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич получил 26,9% голосов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 25,1%, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен — 18,3%, а бывший вице-президент США Джо Байден — 15,6%.

Буттиджич, который может стать первым открытым геем среди президентов США, также является самым молодым кандидатом от Демократической партии. Он считает, что настало время для нового поколения лидеров. Свою предвыборную гонку он начинал без денег и с четырьмя сторонниками.