Евросоюз отклонил палестинскую сделку Трампа

Европейский союз отклонил предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и выразил обеспокоенность по поводу планов Израиля по аннексии палестинских земель, сообщает AP.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл подчеркнул приверженность блока решению проблемы двух государств, основанного на принципах 1967 года, с возможностью взаимно согласованных обменов земельными ресурсами. А инициатива США «отклоняется от этих международно согласованных параметров».

«Чтобы построить справедливый и прочный мир, нерешенные вопросы об окончательном статусе должны решаться путем прямых переговоров между обеими сторонами, — сказал Боррелл. — Это включает, в частности, вопросы, связанные с границами, статусом Иерусалима, безопасностью и вопросом беженцев».

Напомним, что сделку Трампа поддержал Израиль, но она вызвала возмущение у палестинцев. Тогда же премьер-министр Израиля заявил, что хочет аннексировать территории Западного берега реки Иордан.

«Мы особенно обеспокоены заявлениями о перспективе аннексии Иорданской долины и других частей Западного берега», — сказал Боррелл.

Он предположил, что ЕС может рассмотреть вопрос о судебном иске, заявив, что любые «шаги по аннексии, если они будут реализованы, не обойдутся без проблем».

Палестинцы надеются вернуть весь Западный берег Иордана и восточный Иерусалим — районы, захваченные Израилем во время войны на Ближнем Востоке 1967 года, а этого сделка Трампа не предусматривает.

Также Боррелл отметил, что страны-члены Евросоюза «очень сильно разделились» по вопросу Ближнего Востока. В своем заявлении он также подчеркнул «фундаментальную приверженность ЕС безопасности Израиля».