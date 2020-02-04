Валерий Соловей: Может взлететь?

Группа оппозиционных депутатов МГД («Справедливая Россия», «Яблоко», КПРФ) совместно с независимыми муниципальными депутатами и гражданскими активистами подготовила проект амнистии к 75-летней годовщине Победы. Характерная особенность проекта в том, что он охватывает практически всех политзаключенных, включая проходящих по делах последних месяцев.

Неожиданным образом эта идея может быть востребована Кремлем, дабы сбить политическую напряженность в момент обсуждения сомнительных поправок в Конституцию. По слухам, некоторые депутаты «Единой России» консультируются со своим начальством о возможности поддержать проект амнистии. Как минимум это свидетельствует, что идея политической амнистии не отвергнута с ходу, а милосердие (или здравый смысл) еще способно постучаться в некоторые сердца.

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