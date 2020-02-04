«Яд Вашем» извинился за отсутствие материалов о разделе Польши на форуме по Холокосту

Глава Международного института по изучению истории Холокоста при мемориале «Яд Вашем» Дан Михман признал неточности и отсутствие некоторой важной информации в видеоматериалах, показанных во время форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Они, по его словам, «создали несбалансированное впечатление», сообщает Newsru Israel.

Дан Михман обратил внимание на то, что в видеоматериалах не были отражены факты раздела территории Польши между СССР и нацистской Германией в 1939 году, а также оккупация Западной Европы в 1940 году. Некоторые лагеря на карте были ошибочно отнесены к лагерям смерти, а границы Польши и ее соседей были показаны неверно. Глава института при «Яд Вашем» принес свои извинения за допущенные на форуме ошибки и подчеркнул, что видеоматериалы не отражают исследовательскую позицию организации по этим вопросам.

Форум, о котором идет речь, состоялся 23 января в Иерусалиме. На нем присутствовали лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.