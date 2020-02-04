Эвакуированных из Китая россиян разместят на карантин в Тюменской области

Зоной двухнедельного карантина для вывезенных из китайского Уханя россиян станет Тюменская область, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, вместе с россиянами самолетами ВКС из Китая эвакуируются граждане стран ЕАЭС и Украины, передает ТАСС.

Портал 72.ru пишет, что на карантине люди пробудут, по предварительным данным, две недели. Их разместят в санатории «Градостроитель» в поселке Винзили. Он находится в ведении департамента здравоохранения Тюменской области. В санатории обустроено порядка 200 коек.