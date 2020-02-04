Во Франции убит чеченский блогер, критиковавший власти республики

Во французском городе Лилль найден зарезанным уроженец Чечни Имран Алиев, который вел видеоблог под псевдонимом Мансур Старый. По одной из версий, убийца приехал из Москвы, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на местные СМИ.

Тело Алиева было обнаружено 30 января в отеле Coq Hardi, где он снял номер на одну ночь. Когда постоялец не спустился, чтобы выписаться из гостиницы, и не открыл дверь, администратор вызвал полицию. Имя убитого, которого СМИ называют «критично настроенным к чеченскому режиму», было обнародовано лишь 3 февраля. Издания предполагают, что у убийства есть политическая подоплека, вспоминая убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.

Алиев мог быть убит Усманом Мамадиевым — приехавшим из Москвы чеченцем, который втерся в доверие к блогеру. Мамадиев также намеревался встретиться еще с одним блогером, который критикует власти республики — Минкаилом Мализаевым, сообщает «Кавказский узел».

«Ъ» пишет, что судя по подаче информации французскими СМИ, убийство в Лилле может негативно сказаться на отношениях России и Франции.