Омская область выделила на питание школьникам по 5 рублей в день

Из бюджета Омской области на обеспечение горячим питанием школьников будет выделено по 5 рублей на человека в день. Об этом говорится в приказе регионального министерства образования, опубликованном на портале правовой информации Омской области.

Приказ подписан 31 января, но срок его действия распространяется на отношения с 1 января 2020 года и будет действовать в течение года. Деньги выделяются в рамках подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области»

По данным издания FlashSiberia, муниципалитеты региона в качестве софинансирования также будут выделять по 5 рублей на школьника в день. В итоге стоимость оплаченного за счет бюджетов разных уровней обеда составит 10 рублей.

О том, что всех учеников с 1 по 4 класс нужно обеспечить горячим питанием в школах, президент Владимир Путин говорил в рамках своего послания Федеральному собранию.

