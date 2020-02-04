Путин: поправки к Конституции не для продления моих полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия. По его словам на встрече с представителями общественности в Череповце, поправки, предложенные в послании парламенту, продиктованы жизнью, так как некоторые вещи «не работают так, как должны», передает ТАСС.

Голосование по поправкам не должно стать способом продления полномочий президента, выборы главы государства должны осуществляться на альтернативной площадке, сказал Путин: «Это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия президента? Думаю, что нет, потому что если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе».

Всероссийское голосование должно быть окончательной точкой при принятии решения по поправкам в Конституцию, сказал президент. Он надеется, что подготовка изменений займет чуть более трех месяцев.