WADA просит публично рассмотреть дело России в Спортивном арбитраже

Всемирное антидопинговое агентство хочет, чтобы Спортивный арбитражный суд провел публичное слушание по делу о манипуляциях с данными московской лаборатории, из-за которых Россию планируется наказать на четыре года, отстранив от крупных спортивных мероприятий, сообщает Associated Press.

«По мнению WADA и многих наших заинтересованных сторон, этот спор в Спортивном арбитражном суде должен проходить в публичном формате, чтобы все понимали происходящий процесс и выслушали аргументы», — заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Ранее Российское антидопинговое агентство попыталось оспорить решение WADA о наказании за махинации в лабораториях. Жалобу рассмотрит коллегия из трех судей. Если обе стороны будут согласны, то слушания Спортивного арбитражного суда могут быть открыты для СМИ и общественных наблюдателей. Однако за последние 20 лет такая форма слушаний применялась лишь однажды — в ноябре 2019 года по делу трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Ян, когда заседание даже транслировалось на сайте суда.

Может ли заседание по делу России быть открытым — пока неясно, так как у китайского спортсмена рассматривалась обычная апелляция по дисциплинарному делу, а в случае российского допингового скандала — это арбитражный спор между двумя организациями. Приговор по процессу России должен быть вынесен в мае, примерно за два месяца до начала Олимпиады в Токио.