Электрический ток, удушение, иглы под ногти — ЕСПЧ признал пытки в российской полиции

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить €835 071 компенсации 29 гражданам, подавшим жалобу на пытки в МВД. Как пишет «Медиазона», российские власти нарушили в отношении всех заявителей статью 3 Европейской конвенции (запрет пыток).

О пытках электрическим током рассказали 14 человек. Как говорится в постановлениях суда, сотрудники МВД наносили удары в разные места — по пальцам, ступням, шее и другим частям тела.

Шесть человек душили полиэтиленовым пакетом, еще одного — сумкой, указано в решении ЕСПЧ. Тюменец Евгений Панченко написал в заявлении, что его приковали наручниками к кровати и душили полотенцем, требуя признательных показаний. На пытки противогазом пожаловались два человека.

По словам жителя Северной Осетии Магомеда Кодзоева, помимо ударов током, бутылками с водой и резиновыми дубинками, милиционеры втыкали ему иголки под ногти.

Заявители также сообщали об угрозах изнасилованием со стороны силовиков и обещаниями пытать их семьи.