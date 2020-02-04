Лукашенко ответил Москве на критику из-за визита госсекретаря США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также ответил на критику со стороны России, касающуюся визита госсекретаря США Майка Помпео, сообщает агентство БелТА.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — заявил Александр Лукашенко.

При этом он ответил на критику со стороны Москвы из-за визита госсекретаря США. «В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! — отметил президент. — Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения».

Президент Белоруссии отметил, что его страна суверенная и независимая. А поэтому сама определяет внешнюю политику. «По поводу того, куда мы смотрим, если кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла — они смотрят и туда, и сюда. А мы в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг. И мы не Россия. Это «медведь» — огромная страна. Им можно смотреть на восток, запад и больше никуда. А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом».

По словам Лукашенко, американская сторона высоко оценила Белоруссию также за ее дружественную политику и предложение подключить США к решению конфликта в Донбассе.