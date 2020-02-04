В Британии преподаватели университетов планируют забастовку из-за пенсионной системы

В феврале и марте 74 британских университета примут участие в масштабной забастовке, связанной с недовольством со стороны преподавателей пенсионной системой, оплатой труда и рабочими нагрузками. Об этом сообщает профсоюз университетов и колледжей. Всего с 20 февраля по 13 марта намечено 14 дней забастовок. Пять из них пройдут в последнюю кульминационную неделю акции с 9 по 13 марта.

Члены профсоюза недовольны системой пенсионного обеспечения университетов, растущими затратами на нее, а также с неспособностью учебных заведений добиться значительных улучшений в области оплаты труда, равноправия и рабочих нагрузок.

В ноябре и декабре в подобной акции профсоюза принимали участие 60 университетов, в которых учится около миллиона студентов. В этот раз члены профсоюза будут не только митинговать, но и станут строго придерживаться контракта, отказываясь от замены отсутствующих коллег и переноса лекций, потерянных для забастовки.

«Если университеты хотят избежать дальнейших проблем, им необходимо обратить внимание на рост пенсионных расходов и решать проблемы, связанные с оплатой и условиями труда», — говорит генеральный секретарь профсоюза Джо Грэди.