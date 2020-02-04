Очередным политпроектом под думские выборы становится партия «Зеленая альтернатива»

Председатель оргкомитета партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов подал документы на регистрацию в Минюст, к сотрудничеству пригласил Васю Ложкина, учредительный съезд назначен на 10 марта. «Коммерсанту» Хвостов рассказал, что его партия готова выдвинуть своих кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году. Но представитель партии может оказаться в российском парламенте гораздо раньше. На довыборах по Ярославскому одномандатному округу 13 сентября этого года партия намерена выдвинуть ярославского художника Алексея Куделина (более известного под творческим псевдонимом Вася Ложкин).

Художник подтвердил факт проведения переговоров с новой партией, но уточнил, что вступать в нее ему еще не предлагали: «Был разговор такой. Они за все хорошее против всего плохого. Ну почему бы и нет».

Руслан Хвостов — выходец из молодежного движения «Местные», которое было создано осенью 2005 года при поддержке администрации тогдашнего губернатора региона Бориса Громова. Участники движения провели несколько агрессивных националистических акций. В 2009 году руководство движения сменилось, с тех пор оно занимается исключительно экологической проблематикой в Подмосковье.

По словам источников «Ъ», близких к администрации президента, «Зеленая альтернатива» согласовала свой проект в Кремле.

Ранее о создании своих политических проектов объявили писатель Захар Прилепин, экс-депутат Госдумы от фракции ЛДПР Роман Худяков, экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров («Партия прямой демократии»), основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев, а также политики и активисты из ряда регионов («Федеративная партия»).