Подсчет результатов кокусов Демократической партии в Айове срывают технические проблемы

Технические неполадки в приложении для передачи результатов с участков привели к проблемам при подведении итогов кокусов в Айове — первого голосования за выбор кандидата от Демократической партии для президентской гонки 2020 года.

Как сообщает BBC, Демократическая партия США заявила, что обнаружила «несоответствия» при подсчете итогов прошедших в понедельник 3 февраля кокусов в штате Айова. Но речь шла о проблеме коммуникации, а не о «взломе или вторжении» в систему голосования. За кандидатов от демократов жители штата голосовали в более чем 1600 школах, библиотеках и церквях в 99 округах.

«Мы обнаружили несоответствия в представлении трех наборов результатов, — говорит представитель Демократической партии Айовы Мэнди МакКлюр. — В дополнение к технологическим системам, используемым для составления таблиц результатов, мы также используем фотографии результатов и фиксируем их на бумаге для проверки соответствия всех результатов».

По ее словам, для отчета о результатах просто нужно время. При этом партийные чиновники округов заявили, что речь идет не о расхождениях, а исключительно о технологических проблемах. Созданное для передачи данных приложение просто дало сбой. Когда руководители участков стали звонить в штаб, телефонная линия оказалась заблокирована.

Республиканцы, и в частности предвыборный штаб Дональда Трампа, постарались извлечь выгоду из происходящего, заявив, что «людям было бы естественно сомневаться в справедливости процесса».

У республиканцев в Айове также прошли кокусы. Президент США Дональд Трамп получил по итогам 90% поддержки.