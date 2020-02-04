Минфин Хакасии констатировал нехватку денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться к федеральным властям в связи с нехваткой 14 млрд рублей в консолидированном бюджете республики. Как пишет РБК, в справке ведомства отмечается, что 14 млрд руб., на которые не сбалансирован бюджет, это более трети плановых расходов региона на 2020 год.



Бюджетом не обеспечены расходы на:

— текущее обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы: ЖКХ, связь, аренда, питание, медикаменты, уголь, горючее, ремонт (7,16 млрд руб.);

— предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям республики (791 млн руб.);

— субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса (300 млн руб.);

— исполнение судебных актов по выпадающим доходам ресурсоснабжающих организаций (700 млн руб.);

— поддержку производителей сельхозтоваров (384 млн руб.);

— развитие коммунальной инфраструктуры республики и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг, в том числе подготовку к осенне-зимнему периоду (800 млн руб.).

В 64 муниципальных образованиях из 99 заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений на общую сумму 720 млн руб. «По этой причине не производится оплата счетов за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь. Под угрозой отключения от электроэнергии социальные объекты, в том числе детские сады, школы. В связи с невозможностью оплаты счетов поставщики отказываются поставлять продукты питания в школы и дошкольные учреждения», — говорится в справке минфина.

