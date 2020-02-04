Георгий Сатаров: Как нас ловят на живца

Сейчас многие забыли, а большинство и не знает, что нынешняя несчастная Конституция принималась на всенародном голосовании. Причина была проста — президент не обладал правом объявлять референдумы (только Съезд народных депутатов, уже не существующий). Поэтому Положение о голосовании, введенное указом президента, просто дублировало нормы действующего законодательства, и по сути это был референдум.

Там было записано о праве любых граждан и общественных объединений беспрепятственно агитировать как за, так и против принятия новой Конституции. Было указано, что Конституция вступает в силу после опубликования ее результатов, если за ее принятие проголосовало более половины пришедших на голосование избирателей, что проводится это в один день избирательными комиссиями в обычном порядке. Был проект бюллетеня и разъяснение, что надо делать с бюллетенем, чтобы выразить свое отношение к этому вопросу. Короче, результат голосования имел конституционную силу, независимо от воли президента или кого бы то ни было.

У Путина есть все возможности провести референдум. Но это риск. Ему хочется «спросить народ», чтобы придать видимость легальности и запашок легитимности всей это бредятине, но референдум проводить нельзя. Его результаты имеют силу, с которой ему не совладать. А что там у избирателей будет на уме? Значит, надо городить всякую мутную хрень, с которой можно делать все что угодно. Я не верю, что Путин не подпишет закон о принятии антиконституционной бредятины, если граждане не поддержат ее. Поскольку я не верю ни одному его слову после того, как он честно признался в своем кредо: «Язык дан разведчику, чтобы скрывать свои мысли». (Путин «От первого лица», 2000). Поэтому будущий объявленный исход всенародного голосования предрешен. И они уже начали готовиться к этому, почти не скрывая большинства методов сверх применявшихся ранее.

И положительный для Путина результат голосования будет опубликован. Но что-то блазнится мне, что все это закончится большим, назовем это так, скандалом. Путин (обобщенный) раньше почти не суетился. А теперь начал, причем — запредельно. А это вредно. Люди моего возраста помнят соответствующий старый анекдот.

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