Журналисты бойкотировали брифинг Бориса Джонсона

После того как на брифинг, посвященный планам правительства, касающимся выхода Великобритании из Евросоюза, попытались не допустить представителей критически настроенных и левых изданий, остальные журналисты решили бойкотировать мероприятие. Об этом сообщает BBC.

В вестибюле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит приглашенных журналистов попросили встать на одну сторону ковра, а всех остальных — по другую. Последних после этого попросили удалиться. Среди не допущенных до брифинга оказались журналисты изданий Independent, Huffington Post и Mirror, критически относящихся к правительству Джонсона. При этом все представители СМИ были с действующими пропусками. За коллег вступились представители остальных изданий и отказались принимать участие в мероприятии.

В правительстве претензии отвергли, заявив, что никому доступ не запрещали, но избранных журналистов пригласили на особый дополнительный брифинг.