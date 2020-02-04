Константин Сонин: Американские выборы начинаются в Айове

Четыре года назад я ездил в Девенпорт смотреть, как рядовые айовские республиканцы, после короткой дискуссии, в которой имя Дональда Трампа не произносилось ни разу, проголосовали в основном как раз за Трампа. Сегодня в Девенпорте, третьем по размеру городе в Айове (100 тыс. жителей) смотрел на рядовых айовских демократов, первыми в ходе избирательной кампании отбирающих кандидата от их партии.

Сначала сторонникам кандидатов дали по 1 минуте на выступление.

Первым выступал сторонник Берни — мальчик, который гордо представился: третье поколение айовцев, вырос в семье с двумя мамами (Айова была одним из первых штатов, десять лет назад разрешивших однополые браки. Сандерс, коротко говоря, накормит бедных пятью хлебами.

У второго, сторонника Эндрю Янга, личной истории не было. Зато быстро про предложения Янга: универсальный безусловный доход — самое, наверное, заметное предложение.

Сторонник Уоррен в первый раз участвует в избирательной кампании, первый раз ходил по домам, уговаривая соседей.

Сторонник Бутиджеджа приехал из Индианы, на час дольше, чем я. В Южном Бенде он работал заместителем «мэра Пита». Три года, пока Бутиджедж воевал в Афганистане, исполнял его обязанности. Ноль упоминаний о том, что Бутиджедж гомосексуал, хотя об этом немало говорилось по ходу кампании. Только о том, что он делал на посту мэра.

За Байдена топил пожарник — местный союз пожарников поддержал Байдена. Такой же, как Байден, седой, такой отец родной.

За Клобучар никто не говорил, хотя её сторонники есть.

Самому младшему участнику, выясняется, три месяца, но голосовать можно с 18-ти.

Теперь все разобьются на группы, прямо расходятся в разные углы. На это 15 минут.

Чтобы группа была «живой», нужно 19 человек (123 участника, 15% минимум). Те, кто в «неживой» группе, могут присоединиться к другой группе или создать новую во втором раунде, и так пока все группы не станут «живыми». Правила сложные, это я только упрощаю, но американцев сложными, навороченными правилами не напугаешь — у них же и в главных играх, бейсболе и американском футболе, правила мегасложные.

Начали считать. Уоррен — 22, живет. Байден — 25. 100% афро-американцев — немного, потому что Айова самый «белый» штат в США — поддерживают Байдена. У него огромный перевес по голосам этих избирателей в национальных опросах (это маленький блок в целом, но почти треть избирателей демократической партии). Сандерс — 38. Янг — 9. Хорошая попытка. Бутиджедж — 16, совсем близко. Клобучар — 10, не близко. За миллиардера Стейера, уже потратившего 200 миллионов, 1 голос. Вот такую роль играют деньги и реклама…

Так, группы Уоррен, Байдена и Сандерса свободны — округ отчитается об их голосах. Остальные уговаривают друг друга.

О, крики из угла Бутиджеджа — 24! Пожилые белые семьи перешли от Клобучар.

Ждут одного человека, которого убеждает, кажется, клобучаровец. Неужели тут один что-то решает?

В итоге все получается как в айовских опросах. Сандерс — 45, Байден — 28, Бутиджедж — 24, Уоррен — 23. У Сандерса будет два делегата на айовском съезде, у остальных по одному. Оставшиеся выбирают делегатов из своего числа. Один остался неубежденным и двое, как я понял, куда-то смылись.

Те, кто побеждают в Айове, обычно — но не всегда! — становятся кандидатами от партии. Посмотрим, как будет в этот раз.

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