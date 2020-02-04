Кирилл Рогов: Элиты ягнят или ягнята элит?

Есть несколько совершенно заскорузлых, не соответствующих никаким современным социологическим представлениям и прямо перекочевавших сквозь сумраки советской эпохи в новые времена заблуждений, которые и по сей день повторяются в России людьми просвещенными и составляют основу пораженческого интеллигентского дискурса.

Одна из таких ветхих и совершенно не имеющих отношения к действительности мифологем: так как демократии у нас пока все равно нет, надо заняться медленным просвещением, и тогда может быть через 50 лет, может быть через 100 ...

Точно так говорили 150 лет назад, и сегодня повторяют то же самое. - Нет. Ограничения, накладываемое авторитарными институтами, всегда будут сильнее, чем подспудная, закамуфлированная пропаганда альтернативных институтов путем публикации полунаучной литературы и пропаганды "честного отношения к делу" в бесчестной системе (как давеча у Кости Сонина). Влияние авторитарных институтов всегда сильнее: они дают людям практические уроки, какой способ поведения ведет к материальному и социальному успеху, а какой нет. И эта штука выигрывает (институционалисты мы или нет, в конце концов?).

Если говорить о "просвещении" в социологических терминах, то необходимый для демократизации уровень урбанизации, распространения вторичного и третичного образования и доли нефизического труда на рынке были достигнуты еще в конце советского периода. Все прочее - "старые песни новых народников".

Эта мифологема, впрочем, есть не более, чем ответвление еще более фундаментальной и несостоятельной мифологемы, которую, однако, вполне принято сегодня повторять образованным людям как и 200 лет назад по всей России. Мифологемы про то, что "народ к демократии не готов" и "не предъявляет на нее спроса". Вот и сегодня говорят: смотрите, по опросам, народу не нужна хорошая конституция, и его не волнует путинская ее порча, так и что тогда?

Друзья, демократии и конституции - это не дело народа. Это всегда дело элит. Они нужны или не нужны элитам. Эта идея является предметом крайне широкого консенсуса в политологии и социологии. А вот эта волынка про народ - она из 19 века.

Элиты, с точки зрения политологической и социологической, это люди, которые имеют ресурсы, чтобы управлять другими людьми (влиять на их поведение и принятие решений). Элиты это часть "народа", которая превращает его в "нацию". Или не превращает. Если она на это не способна. Это вот такие, как пишущие в фб (если их писания доходят до значительной аудитории и влияют на нее), директора нефтебаз, главы городской полиции, университетские профессора, предприниматели, рэперы и герои инстаграмма. Да, все они.

И то, что будет в стране с конституцией и демократией, это будет отражением соотношения сил в этом вот прекрасном конгломерате разноликих. И если, например, университетские преподаватели решат, что им запретили высказываться в этом споре, ну так тому и быть, займемся просвещением пока, - ТО ТАК ТО И БУДЕТ. Потому что начальник полиции вряд ли возвысит свой голос в защиту принципа разделения властей. Это дело университетского профессора.

И точно также глупо ждать, когда Юленька из МФЦ или Эльвира Васильевна, учительница младших классов, выйдет в защиту первой главы конституции и принципа разделения полномочий. Мол, тогда и я к ним присоединюсь, а так - что рисковать попусту надбавкой?

Это все наоборот: это когда Юленька и Эльвира Васильевна даже не то, что услышат аргументы, а увидят убежденную решимость профессора условной НИШки защитить нечто, то поймут, что, видимо, есть за что идти, потому что пенсии тоже неправильно считают. (И глядя на них, даже полицейский начальник тоже призадумается.)

В общем, хватит этого замшелого, но так прочно у нас как берендеев лес укоренившегося интеллигентского шаманизма: "народ к конституции не готов, народ к демократии не готов". Если нет демократии, если можно любую ахинею вписать в конституцию, то это значит, что элиты к ним не готовы. Просто они коррумпированные, бездарные, бездельные, трусливые, некомпетентные и проч.

Ну и что? Таких стран много. И не поверите: во всех элиты пьют коньяк, трясутся за свою задницу и рассуждают о том, что народ к демократии не готов.

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