Борис Вишневский: Вас откровенно дурачат

ВЦИОМ провел телефонный опрос об отношении россиян к поправкам в Конституцию, предложенным Владимиром Путиным, и, конечно же, выявил подавляющее большинство поддерживающих.

Особенно высоки показатели поддержки социальных поправок - о регулярной индексации пенсий (91%) и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума (90%).

С одной стороны, никакого доверия к этим цифрам (как и вообще к ВЦИОМ последних лет) я лично не испытываю. Еще свежо в памяти, как ВЦИОМ в мае 2019 года после публичного недовольства Кремля стремительно изменил методику, и тут же оцененный ими рейтинг Путина вырос вдвое (!).

А с другой стороны, "социальные" поправки Путина - это откровенный обман наивных граждан.



ОБМАН ПЕРВЫЙ.

В Конституции предлагается записать фразу про "индексацию социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом".

Важно понять, что это НИЧЕГО не меняет по существу. Вообще ничего. И ни в чем не увеличивает уровень жизни.

Потому что и сейчас в федеральных законах о государственном пенсионном обеспечении и о трудовых пенсиях предусмотрена регулярная индексация пенсий.

При этом коэффициенты индексации определяет кто? Правительство. И может установить их хоть нулевыми, хоть отрицательными.

Что помешает правительству делать все то же самое - по сути, "замораживая" индексацию, несмотря на растущие цены, после внесения указанной выше фразы в Конституцию? Ничего не помешает.

Путинская поправка к Конституции не создает ровным счетом никаких гарантий реальной индексации.



ОБМАН ВТОРОЙ.

В Конституции предлагается записать фразу о том, что гарантируется минимальный размер оплаты труда "не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации".

И это тоже НИЧЕГО не меняет по существу. И ни в чем не увеличивает уровень жизни.

Потому что положение о том, что МРОТ должен быть не меньше прожиточного минимума, уже ДАВНО УСТАНОВЛЕНО Трудовым кодексом РФ - с 2002 года.

И это ничуть не мешает правительству устанавливать откровенно заниженный прожиточный минимум, на который крайне трудно прожить (попробовали бы правительственные чиновники поставить на себе такой эксперимент). И, соответственно, низким оказывается и МРОТ.

Так что, когда известный коллекционер дорогих часов сенатор Клишас уверяет, что "поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан" - это тоже обман.

Не будьте наивными, сограждане.

Вас откровенно дурачат.

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