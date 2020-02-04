46% россиян считают, что новое правительство ничего не изменит

Надежды на улучшения в стране благодаря новому правительству возлагают 38% жителей России, а 46% думают что ситуация не изменится. При этом правительством Дмитрия Медведева остались недовольны 74% респондентов, показывает опрос «Левада-центра», результаты которого приводит «КоммерсантЪ».

Только 22% опрошенных положительно оценили деятельность предыдущего правительства. 9% ожидают ухудшения положения дел в России от действий нового. При этом 85% участников опроса до назначения Михаила Мишустина премьер-министром никогда о нем не слышали.

По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипии, Мишустин пока неизвестен, поэтому практически половина россиян не ожидают с его приходом резких положительных или негативных перемен, «новому деятелю всегда выдается кредит доверия на недолгий период». Реальное отношение к новому правительству будет понятно через полгода-год, считает она.