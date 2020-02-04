Мишустин начинает цифровую трансформацию правительства

Заместители руководителей, ответственные за цифровую трансформацию, появятся в федеральных министерствах, службах и агентствах. Это поручил сделать премьер Михаил Мишустин, пишут «Ведомости». Требования к «цифровым» чиновникам, а также методические рекомендации для тестирования их управленческих навыков должно было в течение трех дней разработать Минкомсвязи.

В течение недели в каждом федеральном органе исполнительной власти должны появиться подразделения, которые обеспечат работу ответственного за цифровую трансформацию, или нужно возложить эти функции на одно из существующих. В следующие две недели все министерства и ведомства должны представить в Минкомсвязи предложения о приоритетных задачах новых подразделений.

«Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства и организации работы, если хотите, федеральных органов или других органов власти», — говорил Мишустин 31 января на форуме «Digital Almaty». По его словам, Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации.