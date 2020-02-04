Скончался экс-президент Кении Дэниэл арап Мои, руководивший страной 24 года

В 95 лет ушел из жизни Дэниэл арап Мои, бывший школьный учитель, который поставил рекорд самого продолжительного президентства в Кении, и чье правление запомнилось репрессиями, экономическими потрясениями и безудержной коррупцией. О смерти Мои объявил по государственному кенийскому телевидению президент Ухуру Кениата, сообщает Associated Press.

Критики называли Мои диктатором, однако он пользовался поддержкой многих кенийцев, когда пришел к власти после умершего в должности президента в 1978 году Джомо Кениаты. В 1982 году правительство Мои протолкнуло через парламент конституционную поправку, которая фактически сделала Кению однопартийным государством. Позже в том же году армия пресекла попытку государственного переворота, организованную оппозиционерами и некоторыми военными. Тогда были убиты как минимум 159 человек.

После этого в Кении начался период репрессий и борьбы с инакомыслием. Политические активисты и все те, кто осмеливался выступать против правления Мои, незаконно задерживались и подвергались пыткам, суды выполняли пожелания власти. В некоторых случаях неугодных просто убивали. Такая судьба постигла, например, министра иностранных дел Кении Роберта Оуко.

В 1991 году Мои уступил требованиям по созданию многопартийного государства из-за внутреннего давления (в том числе демонстрации 1991 года, в ходе которой полиция убила более 20 человек), и внешнего давления со стороны Запада. Но выборы 1992 и 1997 годов сопровождались политическим и этническим насилием, которое также приписывают правительству Мои.

Когда в 2002 году Дэниэл арап Мои оставил президентский пост, из-за долгих лет коррупции экономика Кении осталась с отрицательным ростом.