Генпрокуратура попросила смягчить приговор Константину Котову

Генпрокуратура попросила Кассационный суд сократить с четырех лет до одного года срок наказания Константину Котову, осужденному по «дадинской статье». Об этом в Facebook сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

«У нас свои жалобы, мы просим полностью оправдать или прекратить дело за отсутствием состава преступления», — отметила Эйсмонт в беседе с «МБХ медиа».

Котов — второй осужденный по ст. 212.1 УК за время ее существования. Первым был Ильдар Дадин, но его приговор был отменен, после того как в 2017 году Конституционный суд признал применение ст. 212.1 противоречащим Конституции. КС указал: не может рассматриваться как уголовное преступление нарушение порядка организации публичного мероприятия, которое имело формальный характер и не повлекло за собой наступления негативных последствий.

25 января Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову, а 27 января Конституционный суд велел пересмотреть вердикт.