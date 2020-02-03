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Организация исламского сотрудничества выступила против палестинской «сделки» Трампа

03.02.2020

Организация исламского сотрудничества, в которую входит 57 государств, призвала своих членов не помогать в реализации плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предложил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По мнению организации, сделка Трампа «не отвечает минимальным устремлениям и законным правам палестинского народа, а также противоречит концепции проведения мирного урегулирования». Ранее идею Трампа не поддержала и Лига арабских государств.

Напомним, что «сделка века» Трампа предусматривает создание разбитого на части Палестинского государства и демилитаризацию Сектора газа. При этом палестинцы не получат спорные территории в долине реки Иордан.

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