Организация исламского сотрудничества выступила против палестинской «сделки» Трампа

Организация исламского сотрудничества, в которую входит 57 государств, призвала своих членов не помогать в реализации плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предложил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По мнению организации, сделка Трампа «не отвечает минимальным устремлениям и законным правам палестинского народа, а также противоречит концепции проведения мирного урегулирования». Ранее идею Трампа не поддержала и Лига арабских государств.

Напомним, что «сделка века» Трампа предусматривает создание разбитого на части Палестинского государства и демилитаризацию Сектора газа. При этом палестинцы не получат спорные территории в долине реки Иордан.