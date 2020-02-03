Россия прекращает чартерное авиасообщение с Китаем

Чартерное авиасообщение между городами России и Китая будет прекращено с 14 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по ее словам, регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать.

«Обращались к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение по возвращению в Россию. Делается это исключительно из [соображений] сохранения здоровья этих граждан», — цитирует Голикову ТАСС.

Эвакуация 133 россиян из Китая запланирована силами ВКС на 3-5 февраля.

