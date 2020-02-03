Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом ТАСС сообщила Елена Кутьина, адвокат одного из обвиняемых.

«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — сказала она.

В июне 2019 года сообщалось, что международные следователи начали уголовное преследование подозреваемых в атаке на самолет рейса MH17, в результате которого погибли 298 человек. Заочный суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Подозреваемым, среди которых три россиянина и один украинец, инкриминируется убийство. В их число вошли Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная группа следователей пришла к выводу, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили лайнер, был доставлен из России. В Москве эту версию отвергли.