Дмитрий Колезев: Любовь к родине становится чем-то постыдным

В выходные в Москве состоялся учредительный съезд партии «За правду!» — это «патриотический» проект во главе с писателем Захаром Прилепиным. Среди хедлайнеров — актеры Стивен Сигал (гражданин США) и Иван Охлобыстин, музыканты Юлия Чичерина и Вадим Самойлов — в общем, люди, которые в последние годы поддерживали ДНР и ЛНР, бурно радовались присоединению Крыма, с разной степенью адовости рассуждали о кольце врагов, окруживших Россию, и т.п.

Еще лет пять назад можно было бы сказать, что это чуть ли не мейнстримовая идеология, но теперь «крымский эффект» рассеялся, а внутренние проблемы (в первую очередь экономические) легли таким грузом, что бегать с криками «Крым наш!» желающих почти не осталось. Милитаристско-патриотический угар закончился, о чем говорят результаты соцопросов: люди хотят видеть развитие экономики, социальной инфраструктуры, им нужны больницы и школы, а не «можем повторить» в конкретно взятых областях Украины.

Поэтому среди политологов нет особых расхождений во мнениях: новая партия нужна лишь, чтобы отсвечивать в телевизоре и давать людям хоть какую-то иллюзию выбора. Вместе с «партией World of Tanks», «партией Faberlic», новой «зеленой» партией и другими проектами прилепинская «За правду!» будет создавать медийный шум, давая ощущение хоть какой-то политической дискуссии. На фоне Прилепина, который хвастался массовым убийством людей в Донбассе, и «Единая Россия» кому-то покажется хорошим выбором. Кроме того, чем больше мелких партий будет участвовать в выборах и не пройдет 5-процентный барьер, тем больше мандатов получит «Единая Россия». Разумеется, все эти новые партии будут управляться из администрации президента. Никакую настоящую оппозицию к выборам не подпустят: ни Навального, ни Гудкова.

Печально, что за последние годы отечественная пропаганда так извозила в грязи хорошее, в общем-то, понятие патриотизма. Я думаю, что хотя идея национальных государств в целом теряет смысл, любовь и интерес к месту, в котором ты живешь, к людям, которые тебя окружают и говорят на одном языке, к литературе и истории своей родины, к ее культуре в широком смысле этого слова — это естественное чувство. И на этом чувстве может быть построено много хорошего, в первую очередь терпеливое созидание, обустройство жизни, взаимное уважение.

Нам же предлагают другой образ патриота: это человек с оружием, в военной форме, грубый, хамоватый, агрессивный. Для него Родина — это государство, которое доказывает свою силу войной или угрозами. Он измеряет величие страны не зарплатами граждан и не количеством нобелевских лауреатов, а ракетами и танками. Он либо лицемер, либо «поехавший», третье случается редко. Хочется быть таким патриотом? Не очень-то. А других нам почти не показывают.

Боюсь, результатом всех этих игр становится то, что любовь к большой или малой родине становится чем-то постыдным, презренным. Кто на этом фоне будет звать себя патриотом? А потом удивляемся результатам соцопросов: больше половины молодых людей хотят уехать из России. Думаю, когда партия Захара Прилепина начнет свою гастроль по телеканалам, этот процент еще подрастет.

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