Google, TikTok, Twitter и Facebook помогают ВОЗ бороться с «инфодемией» из-за коронавируса

На открытии шестидневного заседания исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения ее гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Google поможет выводить достоверную информацию о вирусе вверх при поисковых запросах, также со слухами и дезинформацией помогают бороться социальные медиа-платформы, среди которых Twitter, Facebook, Tencent и TikTok, сообщает Associated Press.

С момента начала вспышки в интернете стали распространяться несколько вводящих в заблуждение утверждений о коронавирусе. Среди них — теория заговора о том, что он создан в лаборатории, вакцины уже изготовлены, заявления об эффективности некоторых лекарств, а также преувеличение количества больных и погибших.

Накануне заседания ВОЗ выразила сожаление по поводу того, что сама вспышка и ответные меры сопровождались массивной «инфодемией». И люди не могли понять, где правда, а где нет.

Также Тедрос сказал, что недавние вспышки заболеваний, таких как новый коронавирус и вирус Эбола, продемонстрировали недостатки «бинарной» системы реакции ВОЗ. Глава организации назвал ее «слишком строгой, слишком упрощенной и не пригодной для использования».

«У нас есть «зеленый свет», «красный свет» и ничего промежуточного», — сказал он, добавив, что ВОЗ может ввести средний уровень реакции на заболевания.

Во время заседания Тедрос несколько раз останавливался из-за кашля. Так как глава ВОЗ ездил в Китай на встречу с президентом Си Цзиньпином, чтобы обсудить вспышку коронавируса, он пошутил насчет своего недуга: «Не волнуйтесь, это не коронавирус».

По состоянию на утро понедельника инфицированными признаны более 17 300 человек, 361 человек скончался от болезни в Китае и один на Филиппинах. За пределами Китая подтвержден 151 случай заболевания в 23 странах.