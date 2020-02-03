Иран больше не станет делиться уликами из дела сбитого Boeing с Украиной

После того как украинские СМИ обнародовали одно из доказательств из расследования крушения авиалайнера в Тегеране, директор по расследованию авиационных происшествий в организации гражданской авиации Ирана заявил, что они больше не станут делиться с Украиной уликами. Об этом сообщает Reuters.

Иранский чиновник отметил, что аудиофайл был частью доказательств, предоставленных украинским экспертам в рамках совместного расследования, проведенного следственной группой. Но потом произошла утечка, и секретный аудиофайл оказался в СМИ.

«Эта акция украинцев привела к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами», — пояснил чиновник.

Речь идет о записи переговоров диспетчерской аэропорта в Тегеране и пилота самолета, который заходил во время происшествия на посадку. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что аудиофайл «доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета», и отмечает, что «после этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина».

Ранее Зеленский также заявил ТСН, что компенсация, которую Иран предлагает выплатить семьям погибших — недостаточная. «Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать — $80 тыс. это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — отметил президент Украины.