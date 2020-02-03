Генпрокуратура хочет собирать информацию о финансовых киберпреступлениях через портал Госуслуг

Концепцию создания на базе портала Госуслуг ресурса для сбора от граждан информации о кибермошенниках в финансовой среде разработала Генпрокуратура. Спецресурс должен взаимодействовать с другими структурами для оперативной помощи гражданам, но эксперты сомневаются в эффективности проекта без изменений в законодательстве, сообщает «КоммерсантЪ».

В концепции приводится исследование ВЦИОМ о том, что каждый третий житель России сталкивается с кибермошенничеством, а 9% — стали непосредственными жертвами.

Сейчас пострадавшие могут сообщить о проблеме только в полицию, или правоохранительные органы сами могут выявить проблему и составить рапорт. Но оперативной работы с гражданами по поводу киберпреступлений не ведется. Планируемый ресурс поможет обеспечить сбор, хранение и систематизацию информации, полученной от физлиц, взаимодействие с другими структурами в сфере кибербезопасности, создание и обновление «черного списка» фишинговых и мошеннических ресурсов.

Эксперт по информационной безопасности Cisco Алексей Лукацкий считает, что для эффективности такого ресурса нужно изменить законодательство по работе с гражданами, уточнить составы преступлений и правонарушений, а также назначить орган, который бы проводил разъяснительную работу. Сейчас до суда доходит не более 7% дел о киберпреступлениях.

«Многие правонарушения в интернете не образуют признаков преступления, которые позволяют отнести их к компетенции какого-либо из правоохранительных органов или ЦБ. Невысокая юридическая и техническая грамотность граждан ведет к тому, что сведения, представляемые об интернет-правонарушениях, неполны, неточны и недостаточны для расследования», — говорит Лукацкий.