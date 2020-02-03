«Проект» рассказал о недвижимости семьи главы «Ростеха» на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» и сослуживца президента России Владимира Путина по КГБ Сергея Чемезова владеет на Рублево-Успенском шоссе несколькими объектами недвижимости. Например, его теще принадлежит участок примерной стоимостью в 3 млрд руб., сообщает «Проект».

У 74-летней тещи Чемезова Людмилы Рукавишниковой в собственности находится участок в 8 гектаров в одном из самых дорогих мест Рублевки, деревне Раздоры. Земля была приобретена в 2014 году, на участке возводится большой особняк и есть множество строений поменьше. Участок такой площади может стоить около 3 млрд руб. При этом все ее бизнесы либо убыточные, либо имеют незначительный доход.

Вторая жена Чемезова Екатерина Игнатова (дочь Рукавишниковой) владеет двумя участками на Рублевке в поселке «Жуковка-2» (47 соток), рыночная стоимость которых примерно 233 млн руб. Игнатова занимает 22-е место в рейтинге «25 богатейших женщин России 2019», составленном Forbes, а ее состояние оценивается в $180 млн. У 35-летнего сына Чемезова Александра, являющегося совладельцем ресторана ZOO Beer&Grill, есть участок (29 соток) и дом (около 690 кв. м) в поселке «Жуковка-3» с приблизительной стоимостью 440 млн руб.

У первой жены Чемезова Любови также есть участок (78 соток) с домом (580 кв. м) в «Жуковке-3». Рыночная цена участка такой площади, без учета построек, превышает 250 млн руб.