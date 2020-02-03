Зараженных коронавирусом иностранцев могут депортировать из России

Зараженные новым коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Это предусматривает национальный план по борьбе с заболеванием, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает «КоммерсантЪ».

План также позволяет «вводить специальные ограничительные меры, в том числе — это изоляция и карантин», отметил Мишустин, сообщает «Интерфакс». Мишустин также предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи, который планировалось провести 12–14 февраля.

Между тем, власти Китая не видят оснований для введения против страны ограничительных мер в области туризма и торговли.

«ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку заболевания. Нет никаких оснований для принятия мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле», — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.